¼è°úÀè¤«¤éÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥«¥¹¥Ï¥é¡Ë¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀº¿À¼À´µ¤òÈ¯¾É¤·¤¿ÃËÀ­¡ÊºòÇ¯»àË´¡Ë¤ÎºÊ¤¬£²£³Æü¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î²ñ¼Ò¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ±§ÅÔµÜÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£¸¶¹ðÂåÍý¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤ò½ä¤Ã¤Æ¶ÐÌ³Àè¤Î°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³°ãÈ¿¤¬ÁÊ¾Ù¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤È¤¤¤¦¡£ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï¹ð²ñ¼Ò¤ÏËÌ³¤Æ»¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ÇÀ¶Èµ¡³£ÈÎÇä²ñ¼Ò¡£ÃËÀ­¤ÏÆÊ