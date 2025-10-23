日本時間２３時００分に米中古住宅販売件数（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 中古住宅販売件数（9月）23:00 予想410.0万件前回400.0万件（中古住宅販売件数) 予想2.0%前回-0.2%（中古住宅販売件数・前月比)