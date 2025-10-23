◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人は支配下６人、育成５人の計１１人で補強ポイントをバランス良く指名した。１位で鷺宮製作所の即戦力左腕・竹丸。２位で早大の変則右腕・田和。３位で亜大の左腕・山城。４位では中大の走攻守そろった外野手・皆川。５位で沖縄電力の俊足内野手・小浜。６位で浦和学院の右の大型内野手・藤井を指名した。育成ドラフトでは１位で左