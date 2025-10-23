2025年10月17日、中国のポータルサイト・捜狐に、中国のピザハットが日本の人気アニメ「鬼滅の刃」とコラボレーションを実施し、若年層を中心とする二次元市場へのアプローチに成功したと伝える記事が掲載された。記事はまず、「同コラボレーションでは、『鬼滅の刃』の世界観を反映した特別セットメニューを展開。また、温度によって絵柄が変化するキャラクターカードセットやバッジギフトボックス、光るディスプレイボックスなど