モデルの山田優（41）が23日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（後10・00）に出演。夫で俳優の小栗旬（42）と実父の初対面の時の様子を明かす場面があった。優は番組で、弟で元タレントの親太朗さん、同じく弟で声優の親之條ときょうだいテレビ初共演。5年前に芸能界を引退した親太朗さんが現在、優の所属事務所の社長を務めていること。また、親之條は声優として活躍しながら、平日は優の自宅に寝泊まりし、子育てのサポー