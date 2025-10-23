２３日のテレビ朝日「報道ステーション」では、小泉進次郎氏（４４）の後任の鈴木憲和農水大臣（４３）が、石破茂前首相・小泉進次郎前農水相の方針を事実上転換し「今の状況は不足感がある状況ではもはやないと思ってます」と述べたことを伝えた。お米の平均価格が５キロ４０００円超の水準だが、鈴木大臣は米の増産を打ち出した石破政権の方針に対して「石破総理がどういう思いでああいう言い方をされたのか、石破総理から直