2026年1月から、カンテレ・フジテレビ系全国ネットでアニメ枠『火アニバル!!』(毎週火曜23:00〜)が新設される。23日、都内のスタジオでラインナップ発表会見が行われた。『火アニバル!!』ラインナップ発表会見司会は小籔千豊が務め、『真夜中ハートチューン』より山吹有栖役の安田陸矢、井ノ華六花役の瀬戸桃子、日芽川寧々役の大久保瑠美、続いて応援ゲストとして『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』にハライチ・岩井勇気、『