「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）大阪学院大のエドポロ・ケイン外野手は、日本ハムの２位指名に号泣した。指名後は格闘家の兄、エドポロキングと並んで２ショットを撮影。兄は自身のＸで「北海道の皆さん宜しくお願いします」と丁寧に挨拶した。兄のエドポロキングも元高校球児。日体大柏で通算２８本塁打を放ち、プロからも注目された。その後、ブレイキングダウ