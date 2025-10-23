25-26シーズンのプレミアリーグでは8試合を消化して3勝4分1敗、勝ち点13で8位につけているクリスタル・パレス。日本代表の鎌田大地が所属するクラブで、今夏の移籍市場では昨季までのチームの主力であったエベレチ・エゼを引き抜かれることとなったが、それでも好調を維持している。しかし、パレスは再びエース流出の危機に瀕している。『caughtooffside』によると、パレスのストライカーであるCFフィリップ・マテタが移籍を希望し