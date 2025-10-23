エンツォ・マレスカ監督率いるチェルシーは、CLリーグフェーズ第3節でアヤックスと対戦。オランダの名門をホームに招き、5-1の大勝を飾った。チームの主軸であるコール・パーマーを欠くことになったが、エステヴァン・ウィリアン(18)やファンクド・ブオナノッテ(20)、マルク・ギウ(19)ら若手アタッカーが中心となって攻撃を構築し、チームに勝ち点3をもたらしている。『Sky Sports』ではマレスカ監督がこの試合で得点を挙げたエス