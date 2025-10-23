◇体操世界選手権第５日（２３日、ジャカルタ）女子の個人総合が行われ、６年ぶりに出場した五輪２大会出場の杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）は、４種目合計５３・１３２の７位にとどまり、１８年ドーハ大会で銀メダルを獲得した村上茉愛以来のメダルに届かなかった。パリ五輪代表の岸里奈（戸田市ＳＣ）は合計５３・２３２点の６位。ロシア出身で中立選手（ＡＩＮ）として参加する２１年大会を制したアンゲリナ・メルニコワが金メダ