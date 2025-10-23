◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人は公表していた鷺宮製作所の即戦力左腕・竹丸和幸投手を１位で一本釣りした。２位は早大の右腕・田和廉投手。３位は亜大の左腕・山城京平投手と上位３人が投手になった。阿部監督は「１００点満点」とドラフトを総括。補強ポイントの左の先発の補強に成功した。「グリフィンだって（メジャー復帰のため退団の可能性があり）分からな