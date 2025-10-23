２３日放送のテレビ朝日系報道番組「報道ステーション」（月〜金曜・午後９時５４分）では、始動３日目を迎えた高市政権が野党が対決姿勢を見せているガソリン減税や拉致問題の解決など、さっそく山積みの課題と対峙（たいじ）していることを報じた。大越健介キャスターは冒頭、「発足したばかりの高市政権、波静かな船出とはいかないようです」と話すと「ガソリン減税などを巡っては野党側から矢の催促。また、週明けに迫った