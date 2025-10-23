お笑いコンビ「千原兄弟」千原ジュニア（51）が23日に自身のYouTubeチャンネルを更新し。コンビ名の由来を明かし、お笑いタレント・チャンス大城（50）を驚かせる場面があった。「芸名の由来」という話題になると、ジュニアは「実は『千原兄弟』は（仮）なのよ」とまさかの告白。「今宮戎新人漫才コンクールに出るとき、エントリーシートを持っていって。コンビ名を書いてなかったから、吉本のタザワさんっていうお姉さんが