◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）中大の繁永晟内野手が２３日、楽天から３位指名された。「うれしい気持ちでいっぱい。楽天の一員として日本一に貢献したい」と力を込めた。繁永は１７５センチ、８３キロの強打の右打者。大阪桐蔭高時代の３年春、夏に甲子園に出場した経験を持つ。中大では下級生時からレギュラーを奪取。３年春のリーグ戦では実力者がそろう東都大学リ