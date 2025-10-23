◇体操世界選手権第５日（２３日、ジャカルタ）女子の個人総合が行われ、パリ五輪代表の岸里奈（戸田市ＳＣ）は４種目合計５３・２３２点で６位に入った。６年ぶりに出場した五輪２大会出場の杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）は、合計５３・１３２点の７位で、日本勢は１８年ドーハ大会で銀メダルを獲得した村上茉愛以来のメダルに届かなかった。ロシア出身で中立選手（ＡＩＮ）として参加する２１年大会を制したアンゲリナ・メルニコ