ヒグマ2頭が居座った公園に向かうハンター＝23日午前、札幌市西区23日午前8時20分ごろ、札幌市西区の公園にヒグマ2頭がいるのを市職員が見つけた。公園は住宅地に近く、市は「緊急銃猟」を行うため、周辺の通行制限や屋内避難を呼びかけたが、近隣住民1人が現場近くに接近したことから中断し、駆除に至らなかった。2頭は住宅地と山の境目にある公園に居座った。市は午前9時過ぎに「市民への緊急の危険があり、銃猟以外に危険を