ミランを率いるマッシミリアーノ・アッレグリ監督が、今シーズンの目標はチャンピオンズリーグ（CL）出場権の獲得であると語った。23日、『フットボール・イタリア』がコメントを伝えている。ミランは19日に行われたセリエA第7節でフィオレンティーナに2−1で勝利し、現時点でセリエA7試合を戦って5勝1分け1敗のリーグ首位に立っている。そのミランは、24日に行われるセリエA第8節で昇格組の最下位ピサをホームに迎え入れる。