立憲民主党（野田佳彦代表）は２３日、全国各地でクマによる人身被害が増えていることなどを受けて?クマ被害対策?に関する提言をまとめたと発表した。全国各地で相次ぐクマ被害。これまでの被害人数では２０２３年度の１９８件がワーストだったが、今年も同水準で推移しており、木原官房長官は２２日の記者会見で２０２５年度の死者数が過去最多の９人になったとして注意を呼びかけた。今年９月には市街地に出没したクマを捕