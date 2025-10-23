琿春市の北東アジア越境ＥＣ産業パークで買い物をする観光客。（８月２５日撮影、琿春＝新華社配信）【新華社長春10月23日】中国吉林省琿春（こんしゅん）市のロシアとの国境口岸では、早朝から通関を待つトラックが列をつくる。同市は近年、通関地のインフラ整備や手続きの円滑化、地域間の産業協力を進め、加工貿易、エネルギー、越境電子商取引（EC）などの産業クラスターを形成している。ロシア側のクラスキノとの間では9