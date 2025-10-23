元西武監督の辻発彦氏（66）がテレ玉公式YouTube「ツジハツ」に出演。ちょっと特別な今年の西武補強ポイントについて語った。辻氏は西武ドラフト戦略について「長打力っていうところで弱いところがあるからね」と、やはり大砲が補強ポイントだったと指摘した。昨年もドラフト1位で渡部聖弥を獲得。長打力の野手を指名してきた。ただ、辻氏は「ライオンズの不安は今井（達也）と（高橋）光成の去就じゃない？2人抜けたら痛