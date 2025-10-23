芥川賞作家の川上未映子さん（49）が21日、都内で行われた『ベスト・ヘア２０２５』発表・表彰式に出席。受賞した喜びを語りました。『ベスト・ヘア２０２５』は、2025年1月〜8月までの期間でステキなヘアスタイル、輝いている著名人を、全国の加盟店のアンケートをもとに各分野から選考委員会が決定するものです。40代部門で受賞した川上さんは、自身の髪について「髪には子供の頃からコンプレックスがあったんです。くせっ毛で太