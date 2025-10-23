23日午前10時半ごろ、広島県福山市沼隈町常石の常石造船第2工場で屋根が抜け落ち、屋根の上にいた塗装工小野貴勝さん（31）＝大分市＝が約20メートル下の床に転落した。福山西署によると、小野さんは病院に搬送されたが、約2時間後に死亡が確認された。小野さんは屋根の防水補強などの作業準備を行っていた。署は事故原因などを調べている。