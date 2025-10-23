◆プロ野球ドラフト会議（23日）ソフトバンクは育成5位で鈴木貴大外野手（CLUBREBASE）を指名した。2001年4月17日生まれの24歳。神奈川県出身。身長184センチ、体重92キロ。右投げ右打ち。神奈川・藤沢清流高から富士大を経て、昨年設立された社会人クラブチーム「CLUBREBASE」に所属。球団によると長距離打者としての資質を秘めたスラッガー外野手。担当スカウトの宮田善久氏は「ヘッドスピードはプロ1軍レベル」とコ