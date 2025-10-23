◆プロ野球ドラフト会議（23日）ソフトバンクは育成4位で大橋令和（れお）内野手（静岡・オイスカ浜松国際高）を指名した。2007年7月2日生まれの18歳。静岡県出身。身長177センチ、体重70キロ。右投げ右打ち。球団によると50メートル5秒9の俊足と、広い守備範囲を誇るという。担当スカウトの宮田善久氏は「高校生離れした原石」とコメントした。ソフトバンクに育成４位で指名され胴上げされるオイスカ浜松国際高の大橋令和