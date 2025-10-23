◆プロ野球ドラフト会議（23日、東京都内）ソフトバンクが育成3位で大矢琉晟投手（中京大）を指名した。2003年6月28日生まれの22歳。愛知県出身。身長178センチ、体重84キロ。右投げ左打ちの投手。愛知・中京大中京高から進学した最速155キロのストレートを誇る右腕。球団によると、決め球のフォークは落差が鋭く、空振りを奪えるのが魅力で、高い奪三振能力を誇るという。担当スカウトの古澤勝吾氏は「本格派のパワーピッ