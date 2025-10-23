ロッテからドラフト6位で指名された宮崎・富島高の岡村了樹は「強肩強打が売り。自分のプレーをしっかりやっていきたい」と意気込んだ。中学時代は投手と捕手を経験。高校では内野手として入学したが、2年秋から捕手を務めた。強肩に加え、フルスイングで11本塁打を放ち、俊足も持ち味だ。同じロッテから1位で指名された石垣元気投手（群馬・健大高崎高）を「自分からは遠い存在」としながらも「ぜひ球を受けてみたい」と強調