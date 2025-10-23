阪神にドラフト4位指名された神村学園の早瀬朔投手は指名された瞬間、少し驚いたような表情を浮かべた。「指名されてほっとした気持ちが一番あります。ここが第一歩。早く1軍のマウンドに上がれるような選手になりたい」と初々しく語った。兵庫県丹波市で生まれ育った早瀬にとって阪神は幼いころからの憧れのチームだった。「タイガースに選んでいただいてすごくうれしい気持ちです」と意中の球団からの指名を受けて笑みを隠せ