福岡南署は23日、福岡市南区向野2丁目付近の路上で同日午前8時ごろ、徒歩で登校中の小学生女児が自転車に乗った男からお菓子を差し出され「食べる？」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。女児が断ったところ男は立ち去った。男は60代、キャップ・ジャンパー着用、マウンテンバイクの自転車に乗っていたという。