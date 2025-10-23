【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBA、トレイルブレーザーズのチャウンシー・ビラップス監督と、ヒートのテリー・ロジエ選手が違法な賭博行為に関わった疑いで連邦当局に逮捕された。23日、AP通信が伝えた。