「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）ソフトバンクがスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手を１位指名。ＤｅＮＡと競合したが、抽選で交渉権を獲得した。会議後、ソフトバンク・永井智浩編成育成本部長が取材に対応。佐々木の指名について「調査に関しては本当に１２球団で一番したという自負はある。その中で彼が選択してくれた時に、ウチでやってもらえるイメージがす