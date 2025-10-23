◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）日本ハムからドラフト５位で指名を受けた明徳義塾・藤森海斗捕手が、地元・北海道での活躍を誓った。「幼少期から憧れていて、ずっと入りたかった球団」と笑顔でかみしめた。北海道根室市の実家から駆けつけた父・塁さんは「かなり見に行きやすくなった。近くにいると感じられるだけで違う」と喜んだ。中学からは北海道を出て、「地元の