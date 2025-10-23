◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）楽天はドラフト２位で早大の最速１５２キロ右腕・伊藤樹投手を指名した。「ドラフト１位を目標としてこの４年間進んできたので多少悔しい気持ちもありながら、まずは指名していただいたこと、そして僕は東北にゆかりがあるので、そういった球団に選んでいただけてとてもうれしい気持ちです」と胸中を明かした。小学６年時は楽天ジュニア