きょうの為替市場、ドル円は一時１５２．８０円付近まで上げ幅を伸ばしている。高市トレードで一時１５３円台まで急上昇していたが、その水準を再び視野に入れる動き。高市トレード自体は一服感が出ているものの、財政政策が一段と緩和的になることで円安とのシナリオは根強い。半面、日銀については来週の決定会合での利上げは見送られるとの見方で一致しているようだが、１２月については見解が分かれている。