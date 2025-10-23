人型ロボットによる搬送をテストする華中科技大学機械科学・工程学院の学生。（５月２９日撮影、武漢＝新華社記者／杜子璇）【新華社北京10月23日】中国は第14次5カ年規画（2021〜25年）期間中、世界最大規模の質の高い教育体系を構築し、「人材プール」は着実に拡大を続け、強国建設を支える重要な基盤を形成している。21年以降、高等教育が社会に送り出した人材は累計5500万人に上り、就学前教育の就園率は92％に上昇。