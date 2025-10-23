23日、バチカンのシスティーナ礼拝堂で祈りをささげるローマ教皇レオ14世（前列右から3人目）とチャールズ英国王（同2人目）（バチカンメディア提供・ロイター＝共同）【ローマ共同】ローマ教皇レオ14世は23日、チャールズ英国王とバチカンで面会し、システィーナ礼拝堂で共に祈りをささげた。ANSA通信によると、英国国教会が約500年前にカトリック教会から分離して以降、英国国教会首長の国王が教皇と公の場で共に祈るのは歴史