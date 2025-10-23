日本維新の会の中司幹事長と国民民主党の榛葉幹事長らは２３日、国会内で会談し、ガソリン税の暫定税率廃止や所得税の非課税枠にあたる「年収の壁」の引き上げに向け、両党で協力していく方針を確認した。国民民主は昨年１２月、自民、公明両党と暫定税率廃止と年収の壁の引き上げで３党合意した経緯がある。維新が自民との連立に加わったことを踏まえ、国民民主は４党の連携を呼びかけた。中司氏は会談後、「協力できるところ