「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）今年も四国ＩＬｐ・徳島からＮＰＢ選手５人が誕生した。２年前は阪神２位の椎葉ら過去最多の６人が指名を受け、昨年も阪神育成１位の工藤ら４人が指名された。これで２０１３年から１３年連続でドラフト指名選手を輩出することになった。今年はプロ球団から調査書が届いた１１選手が、徳島・藍住町の会見場でドラフト会議の中継を見