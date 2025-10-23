デジタル資産への投資名目で男性から現金100万円をだまし取った疑いで逮捕された会社役員の男性が、不起訴処分となりました。愛知県大府市の会社役員の男性(33)は、同僚だった男性(38)にウソをつき、投資名目で現金100万円をだまし取った疑いで今年1月に逮捕されていました。名古屋地検岡崎支部は男性を22日付で不起訴処分としましたが、処分の理由は明らかにしていません。