元西武監督の辻発彦氏（66）がテレ玉公式YouTube「ツジハツ」に出演。西武のドラフト戦略について感想を述べた。西武の1位指名は公言通り、明大の小島大河捕手。単独で交渉権の獲得に成功した。小島は大学日本代表で4番も打ったスラッツガー。辻氏は「正捕手である古賀（悠斗）が万全だったら違う指名になっただろうし、そこに球団としても不安を感じているのか…」と振り返った。今季112試合でマスクをかぶった古賀がレ