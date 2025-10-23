「なぜか言い寄ってくる男性はいつも既婚者」というパターンにハマっていませんか？実はそんな“既婚男性に好かれやすい女性”には明確な共通点があるんです。そこで今回は、その“無自覚なモテ要素”について解説します。聞き上手で「癒し」を与えすぎる既婚男性は、家庭ではなかなか素直に弱音を吐けないことも多いもの。そんな中で、「うん、わかるよ」と共感してくれ女性がが表れると、一気に心の距離を詰めていこうとします。