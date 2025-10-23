公開中の映画『死霊館 最後の儀式』より、キャストや監督が撮影時に遭遇した超常現象を語るコメントと、本編映像＜見たら最期…呪いの鏡編＞が到着した。【動画】『死霊館 最後の儀式』本編映像＜見たら最期…呪いの鏡編＞10月17日より、シリーズ最大規模となる全国215の劇場／377スクリーンで公開された本作。シリーズ集大成としてこれでもかというほどの恐怖演出が詰め込まれており、日本全国の劇場から悲鳴が響き渡っている