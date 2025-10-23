◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）中大の岩城颯空（はくあ）投手が２３日、西武から２位指名された。「今はすごくうれしい気持ちでいっぱい。そういう感情しかないです。早く１軍で投げて貢献したいです」と心境を口にした。岩城は１８２センチ、９３キロの恵まれた体から繰り出す最速１５２キロの直球が武器の本格派左腕。スライダーやフォークなどの変化球にもキレがあ