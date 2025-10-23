ＴＢＳの江藤愛アナウンサーが２３日放送のＴＢＳ系特番「プロ野球ドラフト会議ＬＩＶＥ」（午後４時４０分）にＭＣとして生出演。西武の育成３位指名を受けた徳島インディゴソックス・斎藤佳紳投手の夫婦愛に涙を流す一幕があった。この日の番組では、「今年ダメだったら、プロはあきらめる。今回がラストチャンス」と背水の陣を敷いた斎藤と、それを支え続けた妻の夫婦の姿を紹介。なかなか名前の呼ばれない斎藤を放送時間