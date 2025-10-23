気になる部分を隠しつつ、おしゃれを楽しみたい。そんなミドル世代におすすめしたいのは、【ハニーズ】の一部店舗で購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のトップス。ゆったりシルエットや長めの着丈、ペプラムシルエットで体型カバーできそう。シャーリングデザインやレイヤード風デザインで、上品な華やかさもプラスできるトップスは、大人コーデの一軍になるかも。