10月23日（木）渋谷ストリームホールにて『プレデター：バッドランド』サバイバルイベントが行われ、お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二さん、西村瑞樹さん、そしてタレントの井上咲楽さんが登壇しました。生存不可能と言われる宇宙一危険な最悪の地＜バッドランド＞が突如渋谷に登場！危険な植物から様々なクリーチャーが四方八方から襲い掛かり、さらには伝説のモンスターまでもが“獲物”の命を狙う場所。鬱蒼と植物が生い茂っ