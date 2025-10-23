モデル山田優（41）が23日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（後10・00）に出演。きょうだいとの独特な関係性を明かす場面があった。優は番組で、弟で元タレントの親太朗さん、同じく弟で声優の親之條ときょうだいテレビ初共演を果たした。親之條は仕事と子育てに多忙な姉をサポートするため、平日は優の自宅に寝泊まりし、子供たちの送り迎えや寝かしつけを担当。そんな生活を2年ほど続けていると明かした。優は「本