「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、12球団で計116選手が本指名を受けた。各球団の色が出たドラフト戦略。ネット上では12球団のファンがさまざまな反応があり、その声を集めた。【阪神】3球団競合となった創価大の立石正広内野手（4年＝高川学園）の交渉権を藤川球児監督が引き当てた。2位で谷端将伍内野手（日体大）、3位で岡城快生外野手（筑波大）と、3位まで大学生野手を指