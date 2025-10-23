【北京＝照沼亮介】中国共産党の重要会議・第２０期中央委員会第４回総会（４中総会）が２３日、２０２６〜３０年の経済政策を方向づける第１５次５か年計画の基本方針を採択し、閉幕した。国営新華社通信が伝えた声明では、３５年までに「総合的な国力と国際的影響力を大幅に高める」との方針を示した。習近平（シージンピン）総書記（国家主席）の長期政権への布石とみられる。新たな５か年計画では、米国との対立を念頭に科