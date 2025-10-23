【ロンドン共同】ロンドン警視庁は23日、外国の情報機関を支援したとする国家安全保障法違反の疑いで、40代の男3人をロンドンで逮捕した。ロシアのスパイ活動に関与していた疑いがあるとみている。英PA通信が報じた。ロンドン警視庁は、外国の情報機関がスパイ活動目的で「代理人」と呼ばれる人物を勧誘するケースが増加していると指摘した。